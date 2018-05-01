«Весенний бал» состоится в Уфе 26 мая

В столице республики 26 мая пройдёт «Весенний бал-2018». Мероприятие посвящено «Последнему звонку», сообщает пресс-служба мэрии города.

В седьмой раз праздник откроет «Аллея выпускников» вдоль улиц Ленина и Пушкина. Она расскажет о том, какую профессию выберет в будущем каждый одиннадцатиклассник. Танцевальные коллективы и студии продемонстрируют свои таланты и научат участников и гостей танцевать в разных стилях и направлениях.

Выпускники исполнят полонез, бранль, хоровод, школьный вальс, рок-н-рол, флешданс и другие танцы перед родителями, учителями и жителями города, которые они репетировали с профессионалами в ходе подготовки к празднику.

Место: Советская площадь. Начало: 13:00.