Законы, вступающие в силу 6 мая

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2018 года № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»

Подписанным постановлением утверждён Устав Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, который был создан указом Президента РФ в апреле текущего года.

Целями Фонда являются обеспечение финансирования и проведения инфраструктуры островов, содействие сохранению и реставрации объектов культурного наследия на Соловках, сохранение природы архипелага

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2018 года № 510 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 628»

Расширены границы территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» (ТОР «Комсомольск»). В неё включены 20 земельных участков, расположенных на территории Солнечного и Верхнебуреинского муниципальных районов Хабаровского края . Это сделано для реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий с необходимой инфраструктурой.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2018 года № 513 «О внесении изменения в Правила представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля»