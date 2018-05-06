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Законы, вступающие в силу 6 мая
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Законы, вступающие в силу 6 мая 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Южный автомобиль
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2018 года № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»
Подписанным постановлением утверждён Устав Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, который был создан указом Президента РФ в апреле текущего года.
Целями Фонда являются обеспечение финансирования и проведения инфраструктуры островов, содействие сохранению и реставрации объектов культурного наследия на Соловках, сохранение природы архипелага
Председателем совета Фонда стал директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2018 года № 510 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 628»
Расширены границы территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» (ТОР «Комсомольск»). В неё включены 20 земельных участков, расположенных на территории Солнечного и Верхнебуреинского муниципальных районов Хабаровского края. Это сделано для реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий с необходимой инфраструктурой.
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2018 года № 513 «О внесении изменения в Правила представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля»
Скорректирован порядок представления органам валютного контроля подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Документы, которые связаны с валютными операциями по перемещению товаров через таможенную границу ЕАЭС и нужны для совершения таможенных операций, теперь будут представляться в таможенные органы в соответствии с международными договорами и другими правовыми актами ЕАЭС, а также с российским законодательством о таможенном деле.
Парламентская газета: последние новости
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