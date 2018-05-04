Законы, вступающие в силу 4 мая

Федеральный закон от 23 апреля 2018 № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и статью 13 Федерального закона „Об аудиторской деятельности“

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Кроме того, на сайте Росфинмониторинга предусмотрено создание личных кабинетов для взаимодействия пользователей с ведомством.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 111-ФЗ „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации

Усилена уголовная ответственность за хищение средств с банковского счета или электронных денежных средств.

Хищение чужого имущества, совершенное с использованием платежных карт, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации наказывается лишением свободы сроком до 3 лет. Хищение средств с банковского счета — на срок до шести лет.

Этим же законом снижены пороговые суммы крупного и особо крупного размеров для этих статей — 250 тысяч и один миллион рублей соответственно.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 110-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“

Вносимыми изменениями установлено, что одним из принципов проведения технического осмотра является ответственность операторов технического осмотра за выдачу диагностической карты, содержащей заключение о возможности эксплуатации транспортного средства, в отношении транспортного средства, не соответствующего обязательным требованиям безопасности транспортных средств, а также за несоблюдение иных требований, установленных действующим законодательством.

Кроме того, скорректирован перечень полномочий региональных органов государственной власти в сфере технического осмотра. Они получили возможность устанавливать предельный размер платы за проведение технического осмотра.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 108-ФЗ „О внесении изменения в статью 112 Федерального закона „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“

Суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015 и/или 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию. Порядок списание устанавливается Правительством РФ

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 107-ФЗ „О внесении изменений в статьи 6 и 25 Федерального закона „Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ в части требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства или муниципального образования“

Расширен перечень полномочий органов госвласти РФ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Они будут устанавливать требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства или муниципального образования.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 103-ФЗ „О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях“

Руководители и другие должностные лица регионов не будут привлекаться к административной ответственности за неисполнение полномочий, если причиной этого послужило отсутствие бюджетного финансирования.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 100-ФЗ „О внесении изменения в статью 4 Федерального закона „О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“

В перечень лиц, имеющих преимущественное право на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, вошли сотрудники ОВД РФ и гражданине РФ, уволенный со службы в ОВД, с правом на пенсию, которые имеют ребёнка-инвалида, проживающего совместно с ними.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 99-ФЗ „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации“

Изменения, внесенные в действующее законодательство, направлены на совершенствование уголовного законодательства по предупреждению преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

В частности, Уголовный кодекс (УК) РФ дополнен новой статьей „Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд“. Она предусматривает ответственностьза нарушение законодательства РФ о контрактной системе, которое было совершено из корыстной или иной личной заинтересованности, гражданами, не являющимися должностными лицами или гражданами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Кроме того, УК РФ дополнен статьей, в которой предусмотрена ответственность за подкуп указанных лиц и за незаконное получение ими предмета подкупа. Установлена также ответственность за провокацию взятки, подкупа.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 97-ФЗ „О внесении изменений в статьи 24.7 и 32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях“

Установлены случаи отнесения издержек по делам об административных правонарушениях, возбуждённым в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на счёт федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации. К ним, в частности, относится прекращение дела в связи с отсутствием события или состава административного правонарушения; со смертью физического лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 96-ФЗ „О внесении изменений в статью 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации“

В случае уклонения осужденного от отбывания наказания в виде принудительных работ либо признания его злостным нарушителем, суд вправе заменить оставшуюся часть наказания лишением свободы.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 93-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка предоставления средств федерального бюджета государственным корпорациям (государственной компании), публично-правовым компаниям в виде имущественного взноса Российской Федерации“

Внесены изменения в ряд законодательных актов РФ в части совершенствования порядка предоставления средств федерального бюджета госкорпорациям и публично-правовым компаниям в виде имущественного взноса государства.

В частности, установлено, что в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом „О несостоятельности (банкротстве)“, мероприятия по предупреждению банкротства банка и урегулированию обязательств банка осуществляются за счёт средств инвесторов, государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“ Банка России , а также могут осуществляться за счёт средств федерального бюджета, предоставленных в качестве имущественного взноса Российской Федерации в имущество названной государственной корпорации, не являющееся фондом обязательного страхования вкладов, для финансового обеспечения проведения мероприятий, предусмотренных федеральными законами.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 92-ФЗ „О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“

В связи с упразднением Федерального агентства специального строительства в ряд статей Кодекса РФ об административных правонарушениях вносятся изменения. Из них исключаются формулировки „инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти“. Соответствующие полномочия будут осуществляться Министерством обороны РФ , которому переданы функции упраздненного Федерального агентства специального строительства.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 91-ФЗ „О внесении изменений в статью 20 Федерального закона „О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ и статью 53 Федерального закона „О защите конкуренции“

Федеральная антимонопольная служба получила право возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с совершением в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года действий, содержащих в себе признаки недобросовестной конкуренции, без необходимости выдачи предполагаемым нарушителям предупреждений о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 89-ФЗ „О внесении изменений в статью 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации“

Внесенные изменения направлены на актуализацию программ комплексного развития транспортной, коммунальной, социальной инфраструктур поселений, городских округов с учётом изменений в документах территориального планирования.

В частности, установлен трехмесячный срок для приведения программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур поселений, городских округов в соответствие с внесенными в генеральные планы поселений, городских округов изменениями, которые предусматривают строительство или реконструкцию таких объектов.

Кроме того, в течение 2 месяцев программы, реализуемые за счет бюджетных средств, которые предусматривают создание объектов федерального, регионального или местного значения, должны быть приведены в соответствие с документами территориального планирования и внесенными в них изменениями в части размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2018 года № 504 „О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2016 г. № 667“

Скорректированы Правила предоставления субсидий из федерального бюджета производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива.

Действие механизма субсидирования производителей такой техники продлено на 2018 год.

Господдержка будет оказываться тем производителям, которые предоставляют покупателям скидки на свою технику, изготовленную не ранее 1 декабря 2017 года и реализованную, в том числе через дилеров и заводы-изготовители. Средства будут предоставляться в размере скидки от цены, но не более размера субсидий, установленного подписанным постановлением.