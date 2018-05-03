Законы, вступающие в силу 3 мая

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 386 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2017 г. № 874»

Расширен перечень требований, предъявляемых к банкам, для принятия их банковских гарантий в целях налогообложения. У кредитных организаций должен быть кредитный рейтинг, присвоенный ей по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 482 «О государственной информационной системе „Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности“

Утверждено положение о государственной информационной системе „Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности“. Она создаётся для автоматизации процессов сбора и обработки информации контрольными и надзорными органами, обеспечения взаимодействия информационных систем федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в контрольно-надзорной сфере.

Установлены основные принципы работы информационной системы, порядок взаимодействия её участников, определены оператор системы, этапы и сроки ввода её в эксплуатацию.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 486 „О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221“

Скорректированы Правила установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В частности, внесены изменения в требования энергоэффективности к объектам госзакупок. Также установлены первоочередные требования энергоэффективности для работ по проектированию, строительству и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 490 „О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации военной подготовки граждан“

Молодые люди, обучающиеся по программам бакалавриата в федеральных вузах и изъявившие желание получить военную подготовку, получили право в период обучения в гражданском вузе также освоить программу военной подготовки офицеров запаса на военных кафедрах, созданных при других федеральных вузах, или в военных вузах.