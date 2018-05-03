Ещё
Законы, вступающие в силу 3 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Законы, вступающие в силу 3 мая 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 386 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2017 г. № 874»
Расширен перечень требований, предъявляемых к банкам, для принятия их банковских гарантий в целях налогообложения. У кредитных организаций должен быть кредитный рейтинг, присвоенный ей по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 482 «О государственной информационной системе „Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности“
Утверждено положение о государственной информационной системе „Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности“. Она создаётся для автоматизации процессов сбора и обработки информации контрольными и надзорными органами, обеспечения взаимодействия информационных систем федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в контрольно-надзорной сфере.
Установлены основные принципы работы информационной системы, порядок взаимодействия её участников, определены оператор системы, этапы и сроки ввода её в эксплуатацию.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 486 „О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221“
Скорректированы Правила установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В частности, внесены изменения в требования энергоэффективности к объектам госзакупок. Также установлены первоочередные требования энергоэффективности для работ по проектированию, строительству и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 490 „О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации военной подготовки граждан“
Молодые люди, обучающиеся по программам бакалавриата в федеральных вузах и изъявившие желание получить военную подготовку, получили право в период обучения в гражданском вузе также освоить программу военной подготовки офицеров запаса на военных кафедрах, созданных при других федеральных вузах, или в военных вузах.
Парламентская газета: последние новости
Студентам гарантировали право на обучение на военной кафедре Путин предложил реализовать дополнительную программу по строительству студенческих общежитий Отопительный период завершён в 30 муниципалитетах Подмосковья
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США336
Израиль ударит по С-30075
Мацейчука наказали271
Командир российского самолета умер по пути в Египет56
Банки начали переводить деньги на карты по-новому3
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение