320 российских школьников станут воспитанниками Нахимовского военно-морского училища по итогам приемной кампании 2018 года

Вступительные испытания традиционно включают собеседование по математике, русскому и иностранному языкам, медицинский осмотр, психологическое тестирование и проверку физической подготовленности.

Севастополе и Мурманске. 320 учащихся средних школ из всех регионов России смогут одеть военно-морскую форму после успешного прохождения вступительных испытаний для поступления в Нахимовское военно-морское училище в Санкт-Петербурге и его филиалы во Владивостоке

Планируется, что очередная приемная кампания в НВВМУ традиционно начнется 1 июля. Училище в Санкт-Петербурге и его филиалы смогут набрать по 80 детей для обучения по программам 5 класса средней общеобразовательной школы и дополнительного образования физкультурно-спортивной, социально-педагогической, технической, естественно-научной и художественной направленности.

«Для воспитанников, обучающихся в стенах нашего училища или его филиалов, в рамках дополнительного образования предусмотрена возможность посещения более чем 30 программ, подготовленных с таким расчетом, чтобы учесть индивидуальные интересы и способности каждого ребенка, — сообщил начальник Нахимовского военно-морского училища контр-адмирал Алексей Суров . — Помимо учебы наши дети могут заниматься судомоделированием, робототехникой, изобразительным искусством, петь в хоре, играть на музыкальных инструментах в ансамбле, познавать основы военной журналистики, заниматься в морских кружках, начать изучать самбо или рукопашный бой, осваивать греблю на ялах, совершенствовать знания в английском языке и еще множестве прикладных дисциплин».

В 2018 году главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Владимир Королёв поставил задачу вывести систему довузовского образования на новый качественный уровень и обратил внимание на формирование новых подходов к учебному процессу. В частности, адмирал Владимир Королёв отдал распоряжение спланировать работу по тесному взаимодействию Нахимовского военно-морского училища с высшими военно-морскими учебными заведениями.

Вступительные испытания в Нахимовское военно-морское училище в 2018 году традиционно будут включать собеседование с преподавателями по математике, русскому и иностранному языкам, медицинский осмотр и психологическое тестирование, призванное оценить готовность кандидатов к обучению. Также будущим нахимовцам предстоит показать свою физическую подготовленность.