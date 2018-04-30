Лингвиста Максима Кронгауза уволили из РГГУ

Лингвист Максим Кронгауз лишился своего поста в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). Об увольнении он написал на своей странице в Facebook.

«Родной и когда-то горячо любимый университет замечательно поздравил меня с 60-летием. То есть вообще никак не поздравил, а где-то еще через месяц прислал бумагу под названием «уведомление об увольнении»», — сообщил он. «Я работаю в РГГУ почти 28 лет и 22 года заведую кафедрой русского языка. Обидно!» — добавил Кронгауз. Причину увольнения он не назвал.

В 2016 году прошли массовые увольнения из РГГУ, из Института психологии имени Л. С. Выготского. Тогда заявление об уходе написал 21 сотрудник института.

Подовом для этого стал конфликт между директором Института Выготского Еленой Кравцовой и ректором РГГУ Евгением Ивахненко . По данным администрации вуза, Кравцова призывала подчиненных к забастовке. Поводом для противостояния стали разногласия в вопросе организации учебного процесса, в том числе распределения нагрузок.

В августе 2017 года Ивахненко отстранили от должности, а на его место пришел первый проректор по учебной работе РГГУ Александр Безбородов.