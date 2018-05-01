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Кронгауза уволили из РГГУ
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Лингвист Максим Кронгауз заявил о его увольнении из РГГУ 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: ТАСС
Лингвист Максим Кронгауз заявил, что получил "уведомление об увольнении" из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
"Родной и когда-то горячо любимый университет замечательно поздравил меня с 60-летием. То есть вообще никак не поздравил, а где-то еще через месяц прислал бумагу под названием "уведомление об увольнении"", — написал Кронгауз.
Он отметил, что работал в университете почти 28 лет, 22 из которых был заведующим кафедрой русского языка.
Ранее представитель Минобрнауки России Андрей Емельянов заявил об уходе с поста ректора РГГУ Евгения Ивахненко.
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