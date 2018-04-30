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Юный дагестанский спасатель вернулся с победой домой
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Юный дагестанский спасатель вернулся с победой домой 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Юный дагестанский спасатель вернулся с победой домойПобедителя Всероссийской олимпиады школьников — ученика Магомеда Магомедова встретили сегодня в аэропорту родные и близкие школьника, а также представители Минобразования и МЧС РД и глава администрации Цумадинского района, откуда родом сам юный призер.
«Отрадно, что победа Магомеда состоялась именно в этом году — в Год культуры безопасности жизнедеятельности. На нем теперь лежит большая ответственность. Как носитель жизненно важных знаний, он должен передать их подрастающему поколению и способствовать формированию у молодых дагестанцев правильной психологии безопасного поведения», — отметил представитель МЧС Шамиль Алиев.
«Я благодарен моему учителю Абдулхалику Муртузалиеву, сотрудникам Республиканского центра по выявлению и развитию таланта при ДГУНХ и тренерам «Центра педагогического мастерства» г. Москвы. Именно им я обязан своим высоким результатом. Честно говоря, я ещё не определился с вузом для дальнейшего обучения. Знаю только, что точно буду спасателем», — делится школьник.
Успех дагестанских школьников прокомментировала и заместитель Председателя Правительства РД — министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова.
«Несомненно это большая победа и результат долгого и кропотливого труда. Впервые у нас в одном сезоне сразу три школьника стали призёрами. Более того, призёрами по самым сложным дисциплинам — Замир Ашурбеков по информатике, Абдулкадыр Бучаев по математике и Магомед Магомедов по основам безопасности жизнедеятельности. Такие ребята — интеллектуальный потенциал и будущее нашей республики. Мы рады, что у нас есть такие таланты и будем дальше их поддерживать и работать с ними», — отметила глава Минобрнауки РД.
Напомним, что Магомед Магомедов, ученик тиндинской средней школы, стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады среди 209 школьников из 59 регионов России по основам безопасности жизнедеятельности, которая проходила 24-29 апреля в Уфе.
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