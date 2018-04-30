Юный дагестанский спасатель вернулся с победой домой

Юный дагестанский спасатель вернулся с победой домойПобедителя Всероссийской олимпиады школьников — ученика Магомеда Магомедова встретили сегодня в аэропорту родные и близкие школьника, а также представители Минобразования МЧС РД и глава администрации Цумадинского района, откуда родом сам юный призер.

«Отрадно, что победа Магомеда состоялась именно в этом году — в Год культуры безопасности жизнедеятельности. На нем теперь лежит большая ответственность. Как носитель жизненно важных знаний, он должен передать их подрастающему поколению и способствовать формированию у молодых дагестанцев правильной психологии безопасного поведения», — отметил представитель МЧС Шамиль Алиев

«Я благодарен моему учителю Абдулхалику Муртузалиеву, сотрудникам Республиканского центра по выявлению и развитию таланта при ДГУНХ и тренерам «Центра педагогического мастерства» г. Москвы . Именно им я обязан своим высоким результатом. Честно говоря, я ещё не определился с вузом для дальнейшего обучения. Знаю только, что точно буду спасателем», — делится школьник.

Успех дагестанских школьников прокомментировала и заместитель Председателя Правительства РД — министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова

«Несомненно это большая победа и результат долгого и кропотливого труда. Впервые у нас в одном сезоне сразу три школьника стали призёрами. Более того, призёрами по самым сложным дисциплинам — Замир Ашурбеков по информатике, Абдулкадыр Бучаев по математике и Магомед Магомедов по основам безопасности жизнедеятельности. Такие ребята — интеллектуальный потенциал и будущее нашей республики. Мы рады, что у нас есть такие таланты и будем дальше их поддерживать и работать с ними», — отметила глава Минобрнауки РД.