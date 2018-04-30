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В китайских вузах растет число студентов из стран вдоль Пояса и пути
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В китайских вузах растет число студентов из стран вдоль Пояса и пути 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — По мере активизации взаимодействия китайских вузов с внешним миром наблюдается непрерывный рост числа студентов, приезжающих в Китай из стран вдоль «Пояса и пути».
Согласно данным Министерства образования Китая, в 2017 году в 935 вузах 31 провинции, автономного района и города центрального подчинения страны обучались молодые люди из 204 стран и регионов мира.
Среди них 75,8 тыс. человек учились по программе магистратуры и докторантуры, что оказалось на 18,62 проц. больше, чем в 2016 году. При этом число студентов из стран вдоль «Пояса и пути» возросло на 11,58 проц. до 317,2 тыс. человек.
Китай привлекает студентов из стран вдоль «Пояса и пути», в том числе за счет стипендиальной программы. По количеству получивших в 2016 году стипендию китайского правительства студентов в топ-10 вошли Пакистан, Монголия, Россия, Вьетнам, Таиланд, США, Лаос, Республика Корея, Казахстан и Непал.
Народный университет Китая на прошлой неделе объявил о создании в городе Сучжоу провинции Цзянсу на востоке страны Института Шелкового пути. На начальном этапе в нем откроют направление «исследование современного Китая», на которое наберут магистрантов из стран вдоль «Пояса и пути». Они будут изучать китайскую политику, экономику, юриспруденцию и культуру.
Совсем недавно Университет Сунь Ятсена, Юньнаньский университет и еще четыре китайских вуза заключили с Институтом «Пояса и пути» при Государственном комитете по делам развития и реформ соглашение о сотрудничестве, согласно которому они в 2018 году примут в общей сложности 300 студентов из стран вдоль «Пояса и пути». -0-
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