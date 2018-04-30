Нижегородский институт управления успешно прошел государственную аккредитацию 

Нижегородский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ прошел государственную аккредитацию.
По результатам экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки все 24 направления подготовки и специальности среднего профессионального и высшего образования, которые реализуются в институте, соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Эксперты дали положительную оценку содержанию программ и качеству подготовки студентов, магистров и аспирантов. Свидетельство о государственной аккредитации будет действовать до 2024 года.
Наличие аккредитации предоставляет студентам возможность получить по окончании учебы диплом государственного образца, воспользоваться льготами и гарантирует отсрочку от воинской службы.