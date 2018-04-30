Нижегородский институт управления успешно прошел государственную аккредитацию

Наличие аккредитации предоставляет студентам возможность получить по окончании учебы диплом государственного образца, воспользоваться льготами и гарантирует отсрочку от воинской службы.

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