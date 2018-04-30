Ереванский университет готов восстановить лидера оппозиции Пашиняна в качестве студента чере

Ереванский государственный университет заявил о готовности восстановить лидера оппозиции Никола Пашиняна в качестве студента через 23 года после отчисления. Вуз также готов выдать политику диплом о высшем образовании. В середине 90 годов, несмотря на отличную успеваемость, Пашинян на выпускном курсе был отчислен с отделения с журналистки филологического факультета за прогулы. После того, как Пашинян стал кандидатом на пост премьер-министра страны, университет выразил озабоченность тем, что студент, имеющий отличную успеваемость был исключён.