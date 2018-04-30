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Магистрантам разрешили получать отсрочку от армии
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Магистрантам разрешили получать отсрочку от армии 

Газета.Ru 3 часа назад
Конституционный суд дал возможность получать отсрочку от призыва на военную службу для учебы в магистратуре, даже если она будет третьей по счету, сообщает сетевое издание m24.ru.
Ранее отсрочку для получения высшего образования предоставляли только один раз и магистранты не имели права на нее, если уже дважды воспользовались ею — в школе и бакалавриате. Суд признал этот подпункт Конституции несоответствующим ей.
По мнению суда, подобная практика ставит тех, кто получил первую отсрочку в школе, «в неравное положение» с остальными студентами. Суд заключил, что это не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и не соответствует Конституции.
До внесения изменений будет необходимо не учитывать предоставление отсрочки совершеннолетним школьникам при рассмотрении вопроса об отсрочке для студентов магистратуры без диплома специалиста или магистра. В то же время уточняется, что постановление не преследует целью отменять отсрочку от призыва на военную службу из-за учебы в магистратуре.
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