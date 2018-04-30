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Из парижского университета эвакуировали около 50 человек
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Из парижского университета эвакуировали около 50 человек 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 30 апр — РИА Новости. Около 50 человек, блокировавших территорию университета Париж III — Новая Сорбонна, были эвакуированы полицией в понедельник рано утром, следует из письма руководства высшего учебного заведения, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
"В 4.30 утра силы правопорядка вмешались, чтобы эвакуировать 50 человек, оккупировавших кампус Censier", — говорится в документе.
Отмечается, что за последние несколько дней резко выросла численность людей, не имеющих отношения к университету Париж III — Новая Сорбонна, поэтому студенты больше не контролировали ситуацию. В письме руководства вуза сообщается, что в университете имели место кражи и столкновения, которые привели к госпитализации одного человека. В связи с этим было принято решение об эвакуации оккупировавших территорию университета, говорится в документе.
Полиция 20 апреля эвакуировала из здания одного из университетов в Париже около 100 человек, блокировавших высшее учебное заведение с 26 марта.
Во Франции проходят протесты студентов и школьников старших классов, которые выступают против изменений в процессе выпускных экзаменов. Несколько из 73 французских университетов были заблокированы. Во французском правительстве заявляют, что большинство из блокирующих университеты не студенты, а политические активисты.
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