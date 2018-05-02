Педагогика будущего. Лучший учитель столицы мечтал о профессии режиссера. Но стал инженером и помогает детям делать мир умнее

Департамент образования Москвы подвел итоги конкурса «Учитель года Москвы». Победителем стал преподаватель информатики и технологий школы № 1540 Игнат Игнатов

Профессия мечты

С самого детства Игнат Игнатов мечтал стать инженеромконструктором.

— У меня всегда было хорошо с алгеброй, геометрией и физикой. Даже в 11-м классе сдавал экзамены по этим предметам, — вспоминает педагог.

Еще одна мечта Игната — стать режиссером. Она пока так и остается мечтой, хотя однажды с театральной студией начальной школы он сам поставил спектакль «Щелкунчик».

— После премьеры я понял, что больше не выйду на сцену в качестве актера (да-да, Игнатов успел попробовать себя и в этой профессии. — «ВМ»), — говорит он.

Поездка, изменившая жизнь

Однажды Игната Игнатова позвали работать в детский лагерь.

— Это сильно изменило мою жизнь, — вспоминает преподаватель.

По словам Игната, основная компетенция инженера — а он в вузе получил именно эту специальность — изменять что-то существующее или создавать что-то новое, то есть делать мир лучше.

— Инженеры в основном работают с различными механизмами и устройствами, с оборудованием, а для меня мир — это прежде всего люди, — говорит Игнатов. — И от того, какими взрослыми станут наши дети, зависит то, каким будет наш завтрашний мир.

Так всего пара смен в лагере привела Игната Игнатова в педагогику. На своих уроках педагог старается научить ребят подходить к решению задач творчески, критически и аналитически.

— Я стараюсь, чтобы дети как можно больше самостоятельно что-то делали, — объясняет учитель. — Все самое главное у ребенка уже есть, а мне нужно только помочь раскрыть его потенциал.

Подход Игнатова, на первый взгляд, очень прост: он задает детям вопросы. Но ведь и вопросы должны быть правильные, а это уже не так легко, как кажется.

Задача учителя, по мнению Игнатова, найти ту самую грань соприкосновения интересов человека с информатикой.

— Наша школа участвует в проекте «Инженерный класс». У детей есть возможность познакомиться с самым современным инженерным оборудованием. Хотя еще десять лет назад это можно было сделать, только окончив университет, — говорит Игнатов. — Я считаю, что задача информатики в современной школе — это сформировать навыки и умения, необходимые не только для будущей профессии, но и для жизни вообще. Особенно в таком умном городе, как наша Москва.

Примерный семьянин

Со своей женой, как и с профессией, Игнатов познакомился в лагере.

— Это была любовь с первого взгляда, — улыбается Игнатов. — Свободное время я посвящаю семье, мы любим гулять в парке, путешествовать.

Молодой педагог и отец мечтает о большой семье, но самая главная цель для него сейчас — вырастить сына. А пока малыш еще только учится ходить, его папа добивается успеха в своей профессиональной деятельности. Ведь уже через несколько месяцев Игнат Игнатов представит Москву на Всероссийском этапе конкурса «Учитель года — 2018».

ПРЯМЫЕ РЕЧИ

— Во всем этом действии есть главный победитель — это система образования Москвы, потому что 11 тысяч педагогов столицы приняли участие в первом этапе конкурса в метапредметной олимпиаде. Это изумительный результат. Помню, что мы начинали с 2,5 тысячи участников. Это было четыре года назад. За это время мы с двух тысяч претендентов на звание «Учитель года Москвы» вышли на 11 тысяч педагогов. Хочу пожелать Игнату Игнатову быть достойным образом московского учителя.

— Победа педагога нашей школы важна для понимания, что в нашем коллективе вырастают такие яркие учителя. У нас в школе создана уникальная педагогическая система, которая действительно раскрывает таланты. Победа никак не влияет на финансирование и репутацию школы. В прошлом году лауреатом стала Татьяна Мансурова. И она сразу ушла работать директором в другую школу. То есть победители подобных конкурсов надолго в своих школах не задерживаются. Они двигаются по административной лестнице. Для школы и учеников такого учителя — это полная беда, но для самого учителя-победителя — прекрасный карьерный шанс. Победить Игнату Игнатову, на мой взгляд, помогли его интеллигентность и разностороннее образование.