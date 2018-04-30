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Лучшие нижегородские студенты получили работу в международных компаниях региона
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Лучшие нижегородские студенты получили работу в международных компаниях региона 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Десять нижегородских студентов получили работу в международных компаниях региона по итогам образовательного проекта «Международное образование студентов» («МОСТ»). Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области.
По итогам четвертой волны проекта финалистами стали 25 человек, обучающихся в высших учебных заведениях региона. Среди них студенты ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева и НИУ «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде. Финальным этапом стала защита проектов по автоматизации и бережливому производству, вызовам и трендам в современных закупках в России, культуре безопасности на предприятиях. По итогам конкурса все участники получили сертификаты о прохождении образовательного курса в одной из компаний ICANN.
«Нам нужны инновации, высокие технологии, IT — разработки в промышленности и других отраслях. Но не надо забывать, что создать эти прорывные идеи способны только молодые люди, которые сейчас учатся в школах, институтах или колледжах. Поэтому, говоря о развитии экономики региона, в первую очередь надо думать о качестве образования наших детей», — подчеркнул глава Нижегородской области Глеб Никитин.
По завершении проекта «МОСТ» 10 студентам, показавшим лучшие результаты, было предложено трудоустройство в международных компаниях, работающих в нижегородском регионе.
В 2017 году проект поддержали компании АО «Магна Автомотив Рус», ООО «Фольксваген Групп Рус» в Нижнем Новгороде, ООО «Объединение Пивоварни Хейнекен», ООО «Юнилин», акционерный коммерческий банк «Росбанк», ООО «Фройденберг Политекс», ООО «РусВинил», ООО «Борышев Пластик Рус», отель «Hampton by Hilton» в Нижнем Новгороде, а также партнер ICANN — языковой центр «Лэнгбридж».
На церемонии закрытия на площадке Нижегородского пивоваренного завода компании «Хейнекен»присутствовали президент ICANN, генеральный директор ООО «Гексагон Композитс Рус» Ингвар Братсберг, глава Индустриального комитета ICANN, директор компании «Объединенные Пивоварни Хейнекен» в Нижнем Новгороде Олег Боков, специалисты по кадровому обеспечению иностранных компаний, работающих в регионе и представители университетов-партнеров проекта.
Мероприятие проводилось Организацией международного сообщества Нижегородской области (ICANN) при поддержке департамента внешних связей правительства Нижегородской области.
Справка.
«МОСТ» создан в 2014 году по инициативе Организации международного сообщества Нижегородской области (ICANN) и ведущих университетов Нижнего Новгорода: ННГУ им. Н. И. Лобачевского и НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 24 января 2017 года в ТПП Нижегородской области состоялась торжественная церемония подписания обновленного соглашения о сотрудничестве в связи с включением НИУ «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде.
В 2019 году планируется следующий этап проекта, профиль которого будет расширен за счет приглашения к участию специалистов в сфере IT.
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