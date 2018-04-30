17 мая в Международной школе дизайна пройдет День открытых дверей

Слушателям расскажут о плюсах обучения в школе, существующих курсах, форматах, сроках и самых последних новостях.

В рамках Дня открытых дверей гостей ждут лекции экспертов в области дизайна и консультации ведущих преподавателей школы. Абитуриентам расскажут все о профессии дизайнера и помогут выбрать подходящий формат обучения.

Дополнительная информация

Адрес: Москва, ул. Шаболовка, 31. Начало: в 14:30. Важно: вход свободный. Предварительная регистрация по телефону (495) 988 8508, e‑mail student@designschool.ru.