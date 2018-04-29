Четырехэтажную школу построили в Апрелевке

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение об окончании строительства школы. Образовательное учреждение возведено в микрорайоне Мартемьяново‐7 в Апрелевке в городском округе Наро‐Фоминск, сообщает телеканал «360».

Новая школа рассчитана на 880 учеников. Ее застройщиком является ООО «Мартемьяново».

На общей площади 17,7 тысяч квадратных метров в четырехэтажном здании учебного заведения разместились специализированные классы для проведения занятий, актовый и спортивные залы, кабинеты для групп продленного дня, а также столовая, библиотека и медицинский блок.

На прилегающей к школе территории обустроено футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, а также специальная площадка для игры в теннис. Выделен сектор, предназначенный для метания мяча и прыжков, кроме этого построены площадки для подвижных игр школьников.

Здание школы оборудовано с учетом доступа для маломобильных граждан.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, итоговое заключение о соответствии будет выдано зданию после проведения всех необходимых проверок по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту.