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Четырехэтажную школу построили в Апрелевке
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Четырехэтажную школу построили в Апрелевке 

Газета.Ru 2 часа назад
В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение об окончании строительства школы. Образовательное учреждение возведено в микрорайоне Мартемьяново‐7 в Апрелевке в городском округе Наро‐Фоминск, сообщает телеканал «360».
Новая школа рассчитана на 880 учеников. Ее застройщиком является ООО «Мартемьяново».
На общей площади 17,7 тысяч квадратных метров в четырехэтажном здании учебного заведения разместились специализированные классы для проведения занятий, актовый и спортивные залы, кабинеты для групп продленного дня, а также столовая, библиотека и медицинский блок.
На прилегающей к школе территории обустроено футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, а также специальная площадка для игры в теннис. Выделен сектор, предназначенный для метания мяча и прыжков, кроме этого построены площадки для подвижных игр школьников.
Здание школы оборудовано с учетом доступа для маломобильных граждан.
Как сообщил исполняющий обязанности начальника Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, итоговое заключение о соответствии будет выдано зданию после проведения всех необходимых проверок по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту.
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