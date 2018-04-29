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В Калининграде предложили создать «Институт исторической памяти»
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В Калининграде предложили создать «Институт исторической памяти» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В БФУ имени Канта предложили создать автономную некоммерческую организацию «Институт исторической памяти».
Соответствующая инициатива была представлена на общественно-экспертном семинаре по вопросам исторической памяти, организованном Экспертным институтом социальных исследований. Организация может быть сформирована на базе Балтийского федерального университета, а также Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета.
Предполагаемый институт будет сопровождать политику РФ информационно-аналитической базой и противодействовать угрозам безопасности в историко-культурной среде — прежде всего, различным фальсификациями событий советской и российской истории.
Кроме того, одним из ключевых направлений деятельности организации может стать международное сотрудничество и продвижение позиций российской гуманитарной науки на мировом уровне.
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