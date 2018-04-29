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Школьницы Флориды начали снимать лифчики ради акции «bracott»
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Школьницы Флориды начали снимать лифчики ради акции «bracott» 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Учащиеся старших классов американского штата Флорида запустили флешмоб «bracott». По правилам акции, несовершеннолетние школьницы отказались носить лифчики на уроках, сообщает "The New York Times".
Поводом для флешмоба стал скандал в старшей школе Браден Ривера. Администрация учебного заведения заставила девушку заклеить медицинским пластырей соски, так как ученица пришла в школу без бюстгальтера.
Недовольные сверстницы и их родители решили поддержать девушку. В Твиттере стартовала компания «bracott» (сочетание слов лифчик и бойкот), призывающая школьниц принципиально отказаться носить бюстгальтеры в школах.
Чиновники штата пока отказались от комментариев.
Ранее журнал «Time» включил учеников Флориды в список самых влиятельных людей мира. После стрельбы в Паркленде, дети начали активную борьбу за запрет оружия в стране.
Заглавное фото: Fotolia / xy
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