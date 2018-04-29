Россия и Южная Осетия взаимно признали дипломы в образовании 

С 29 апреля в силу вступил закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о взаимном признании образования и квалификаций.
Договор направлен на развитие отношений между Москвой и Цхинвалом в сфере образования и науки, а также на обеспечение взаимного признания образования и квалификаций, полученных в образовательных или научных организациях двух стран. Соглашение регулирует взаимное признание основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования а также предоставляет право гражданам России и Южной Осетии продолжить профессиональную деятельность в каждой из сторон.