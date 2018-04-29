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На территории школы в Архангельской области обнаружили гранату
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На территории школы в Архангельской области обнаружили гранату 

АиФ Архангельск 3 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Ученик одной из школ в Няндоме во время прогулки по пришкольной территории обнаружил предмет, похожий на ручную гранату, рассказывает издание News29.ru.
Инцидент произошел в субботу, 28 апреля, на улице 60 лет Октября. Мальчик рассказал о находке администрации школы, а там вызвали Росгвардию.
После проверки выяснилось, что предмет по конструкции был похож на ручную гранату Ф-1, но это был муляж, не являющийся взрывным устройством.
За день до этого в Архангельске возле одного из домов нашли гранату РГД-5. Она тоже оказалась муляжом.
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