На территории школы в Архангельской области обнаружили гранату

Ученик одной из школ в Няндоме во время прогулки по пришкольной территории обнаружил предмет, похожий на ручную гранату, рассказывает издание News29.ru.

Инцидент произошел в субботу, 28 апреля, на улице 60 лет Октября. Мальчик рассказал о находке администрации школы, а там вызвали Росгвардию.

После проверки выяснилось, что предмет по конструкции был похож на ручную гранату Ф-1, но это был муляж, не являющийся взрывным устройством.