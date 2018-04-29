«Мы боимся за жизни детей»: родители учеников школы в Бартыме, которую закрывают, выходят с митингом

В Октябрьском районе закрывают сразу две сельских школы — в Верх-Шуртане и Бартыме. Волну возмущения вызвало закрытие школы в селе Бартым, в которой обучается 28 детей.

— Мы узнали, что для подвоза будет выделено два автобуса: один новый, а второму девять лет. Он как будка, в нём очень холодно. В случае затора из-за метели дети замёрзнут за час, — сообщила 59.ru многодетная мать Рауфа Баянова. — Эта дорога как стиральная доска, трясёт как на колхозной телеге. Обещали, что сделают ремонт дороги. Выделят семь миллионов на семь километров. Хорошо, если половина пойдёт на камень. Ямы замажут, а у нас болото и два места добычи нефти. Ходят постоянно бензовозы. Через год не останется ни камня. А кто нам потом будет ремонтировать дорогу? Сотовой связи нет, на дорогу выходят волки, медведи. Дети либо замёрзнут, либо будут съедены.

В 2004 году на этой дороге переворачивался ПАЗ со школьниками.

— Обошлось без жертв. Родители тогда пожалели водителя и директора. У нас единственный способ защитить жизнь детей — это митинг, — говорится в коллективном обращении родителей учеников из Бартыма. — Мы, родители, выйдем на мирный митинг на железную дорогу. Сход назначен на 17-18 мая. Депутатам мы написали перед заседанием Земского Собрания. Приложили 138 подписей. Председатель Земского собрания сказал нам, что забыл прочитать.

Начальник управления образования Октябрьского района Светлана Мартынюк на Земском собрании озвучила причины закрытия Ольховской школы в поселке Бартым.