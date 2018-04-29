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Студенты посадили лес
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Студенты посадили лес 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Областной департамент лесного хозяйства принял участие во всероссийской акции посадки леса.
В Андреевском лесничестве с участием студентов, школьников, волонтеров и местного населения участники акции посадили около 5 тысяч сеянцев сосны на территории свыше 1 гектара.
Всего же на территории Владимирской области до конца майских праздников будет высажено 242 тысячи сеянцев и саженцев сосны и ели на общей площади 52 гектара. В рамках акции в школах и вузах пройдут просветительские лекции, экскурсии, уроки экологии.
Напомню, что всероссийский день посадки леса — ежегодная акция, направленная на воспитание бережного отношения к лесу, привлечения внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств, популяризацию лесного хозяйства.
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