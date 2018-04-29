Студенты посадили лес

Областной департамент лесного хозяйства принял участие во всероссийской акции посадки леса.

В Андреевском лесничестве с участием студентов, школьников, волонтеров и местного населения участники акции посадили около 5 тысяч сеянцев сосны на территории свыше 1 гектара.

Всего же на территории Владимирской области до конца майских праздников будет высажено 242 тысячи сеянцев и саженцев сосны и ели на общей площади 52 гектара. В рамках акции в школах и вузах пройдут просветительские лекции, экскурсии, уроки экологии.

Напомню, что всероссийский день посадки леса — ежегодная акция, направленная на воспитание бережного отношения к лесу, привлечения внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств, популяризацию лесного хозяйства.