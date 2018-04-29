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Четыре студента нижегородского ВУЗа отправятся на обучение в Китай
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Четыре студента нижегородского ВУЗа отправятся на обучение в Китай 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Мининском университете объявлен конкурсный отбор студентов для прохождения обучения в вузе-партнере — Шаньдунском политехническом университете (г. Цзыбо, КНР) в 2018-2019 учебном году в рамках 4 грантов. Между двумя университетами уже подписан договор о сотрудничестве.
Как сообщает сайт нижегородского вуза, грант покрывает стоимость обучения в университете и проживания в общежитии на территории кампуса. Наиболее выдающимся студентам будет выплачиваться стипендия. Претенденты должны учиться на 2-3 курсе факультета гуманитарных наук и изучать китайский язык. Кроме того, учитывается успеваемость и активное участие в жизни факультета.
Ранее сообщалось, что Мининский университет отправит лучшего студента учиться в Гонконг.
Фото: сайт НГТУ
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