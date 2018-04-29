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Идея проводить патриотические уроки в школах Приморья понравилась врио губернатору
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Идея проводить патриотические уроки в школах Приморья понравилась врио губернатору 

Primpress 29 минут назад
Фото: Primpress
Врио губернатора Андрей Тарасенко обсудил с активом Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» вопросы развития патриотического воспитания, сообщает PRIMPRESS.
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