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Китайцы начнут изучать работу искусственного интеллекта в школах
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Китайцы начнут изучать работу искусственного интеллекта в школах 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Восточно‐китайском педагогическом университете в Шанхае представили первый школьный учебник, описывающий работу искусственного интеллекта, который был создан для учащихся средних и старших классов, сообщило РИА «Новости».
Озаглавленное как «Основы искусственного интеллекта», учебное пособие должно появиться в библиотеках 40 школ, где изучение компьютерного разума будет происходить в тестовом режиме. Отмечается, что учебник позволит школьникам лучше понять принципы работы искусственного интеллекта, сопроводив отдельные пояснения наглядными примерами.
Задания, с которыми дети столкнутся на страницах книги, позволят им применить в работе фантазию и логику.
Внедрение нового предмета в школьную программу, пускай лишь в небольшом количестве школ, указывает о намерении Китая еще сильнее нарастить свой технологический потенциал.
Накануне сооснователь Google Сергей Брин высказался о развитии ИИ, отметив, что внедрение этой технологии сулит людям не только упрощение отдельных сфер жизни, но и таит определенные угрозы.
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