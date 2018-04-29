Китайцы начнут изучать работу искусственного интеллекта в школах

В Восточно‐китайском педагогическом университете в Шанхае представили первый школьный учебник, описывающий работу искусственного интеллекта, который был создан для учащихся средних и старших классов, сообщило РИА «Новости»

Озаглавленное как «Основы искусственного интеллекта», учебное пособие должно появиться в библиотеках 40 школ, где изучение компьютерного разума будет происходить в тестовом режиме. Отмечается, что учебник позволит школьникам лучше понять принципы работы искусственного интеллекта, сопроводив отдельные пояснения наглядными примерами.

Задания, с которыми дети столкнутся на страницах книги, позволят им применить в работе фантазию и логику.

Внедрение нового предмета в школьную программу, пускай лишь в небольшом количестве школ, указывает о намерении Китая еще сильнее нарастить свой технологический потенциал.