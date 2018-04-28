Студентам колледжа в Ухте запретили пользоваться компьютером и питаться в комнате

Об этом «Комиинформ» рассказали родители учащихся.

По их словам директор промышленно-экономического лесного колледжа Индустриального института Василий Заявьялов, запретил студентам пользоваться в жилых помещениях электробытовыми приборами. По некоторым данным, причиной подобных нововведений могло стать возгорание, которое 10 апреля устроил один из учащихся.

В комнатах было решено снять двери. Из мебели можно иметь только кровать, тумбочку и стул.

Также Завьялов сообщил, что диплом студенты будут писать от руки, «молча, скрипя ушами». Компьютерами пользоваться нельзя.