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Студентам колледжа в Ухте запретили пользоваться компьютером и питаться в комнате
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Студентам колледжа в Ухте запретили пользоваться компьютером и питаться в комнате 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом «Комиинформ» рассказали родители учащихся.
По их словам директор промышленно-экономического лесного колледжа Индустриального института Василий Заявьялов, запретил студентам пользоваться в жилых помещениях электробытовыми приборами. По некоторым данным, причиной подобных нововведений могло стать возгорание, которое 10 апреля устроил один из учащихся.
В комнатах было решено снять двери. Из мебели можно иметь только кровать, тумбочку и стул.
Также Завьялов сообщил, что диплом студенты будут писать от руки, «молча, скрипя ушами». Компьютерами пользоваться нельзя.
Согласно данным из открытых источников, Василий Заявьялов долгое время работал в структурах МВД, в частности, до 2011 года был начальником УВД Ухты.
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