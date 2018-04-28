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Директор ухтинского колледжа запретил студентам пользоваться компьютером
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Директор ухтинского колледжа запретил студентам пользоваться компьютером 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Директор Ухтинского промышленно-экономического лесного колледжа Индустриального института Василий Завьялов заставил учащихся писать дипломы от руки и решил устроить из мужского общежития учреждения казарму, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на родителей студентов. Соответствующая видеозапись опубликована в YouTube.
Судя по записи, директор сообщил студентам, что руководством образовательного учреждения подписан приказ о создании инженерно-кадетского батальона, что предполагает введение в общежитиях новых требований к режиму проживания. Например, запрет на использование в жилых помещениях электроплит, электрокипятильников, электронагревателей и других электробытовых приборов. Также Завьялов сообщил, что никаких компьютеров у учащихся не будет, и что диплом они могут писать от руки, «молча, скрипя ушами».
Студентам разрешили иметь в комнате лишь тумбочку и табуретку — стол и прочие предметы мебели оказались под запретом. Также директор запретил студентам питаться в своих комнатах. Завьялов добавил, что общежитие станет казарменным, в связи с чем на пятом этаже в жилых комнатах сняты двери. Тем, кто не согласен с новыми правилами, он рекомендовал забрать свои документы либо снять квартиру.
По данным издания, встреча прошла в общежитии №13. Причиной подобных нововведений могло стать возгорание, которое 10 апреля устроил один из учащихся. В интервью журналистам Завьялов признал, что использовал «действительно жесткую манеру общения», но отметил, что ужесточение контроля за поведением учащихся позволило добиться «значительного снижения правонарушений».
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