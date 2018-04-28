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В Свердловской области проходит Всероссийская акция «Письмо Победы»
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В Свердловской области проходит Всероссийская акция «Письмо Победы» 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
В Свердловской области проходит Всероссийская акция «Письмо Победы», в рамках которой школьники пишут «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной.
Акция проходит в школах, учреждениях высшего и среднего образования Екатеринбурга, а также в муниципальных образованиях Свердловской области: Нижнем Тагиле, Белоярском муниципальном образовании, Североуральске, Серове, Алапаевске и других городах. В общей сложности свердловчане напишут более 500 «Писем Победы».
Акцию организовали члены региональной общественной организации Свердловской области «Мирный Город» при поддержке Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Пока самыми младшими участниками акции стали ученики 4 класса екатеринбургской школы № 69. В день проведения мероприятия ребята смогли пообщаться с Героем Российской Федерации, полковником Военно-воздушных сил Игорем Родобольским. С 1986 года он участвовал в Афганской войне. В сложных условиях горной местности он совершил свыше двухсот вылетов, за что был награжден тремя орденами.
В своих письмах четвероклассники рассказали о себе, своих увлечениях и о том, что они делают для сохранения исторической памяти. Но больше всего всем им хотелось сказать спасибо своим предкам за победу.
«Я пишу о своем прадеде, который воевал на Великой Отечественной войне. Он прошел до Берлина и после этого благополучно жил. Я ему хочу сказать спасибо за то, что он сделал для меня такое больше счастье, что я нахожусь здесь, под мирным небом. Это мне рассказали родители и бабушка», — рассказал 10-летний Иван Никитин.
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