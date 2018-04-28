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В школе №1095 прошел танцевальный фестиваль
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В школе №1095 прошел танцевальный фестиваль 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В ГБОУ «Школа № 1095» 26 апреля прошел фестиваль «Танцует вся планета!», посвященный празднованию Международного дня танца. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«В мероприятии приняли участие танцевальные коллективы школы всех возрастов: от воспитанников дошкольных групп до учащихся старших классов. Номера получились яркие и разнообразные. Благодарим организаторов и конкурсантов за отличное мероприятие!», — говорится в сообщении.
Все участники фестиваля награждены медалями и кубками. (ео)
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