В школе №1095 прошел танцевальный фестиваль

В ГБОУ «Школа № 1095» 26 апреля прошел фестиваль «Танцует вся планета!», посвященный празднованию Международного дня танца. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«В мероприятии приняли участие танцевальные коллективы школы всех возрастов: от воспитанников дошкольных групп до учащихся старших классов. Номера получились яркие и разнообразные. Благодарим организаторов и конкурсантов за отличное мероприятие!», — говорится в сообщении.

Все участники фестиваля награждены медалями и кубками. (ео)