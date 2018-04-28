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В детском саду на улице Пестеля прошел фестиваль творческих идей «Игротека»
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В детском саду на улице Пестеля прошел фестиваль творческих идей «Игротека» 

Управа района Отрадное 1 час назад
В дошкольном отделении № 2 школы № 1554 в минувшую среду, 25 апреля, прошел фестиваль творческих идей «Игротека». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Это мероприятие объединило дошкольные отделения, которые работают по программе «Миры детства: конструирование возможностей». Педагоги продемонстрировали авторские игры, упражнения с использованием дидактического пособия «Детский календарь», — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что в ходе общения воспитатели обменялись мнениями и наметили план дальнейшего сотрудничества. (вт)
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