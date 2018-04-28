Восьмиклассники из Бибирева побывали в политехническом колледже имени Павлова

Ученики 8 «В» класса школы № 953 на минувшей неделе побывали на мастер-классе «Радиоаппаратостроение» в политехническом колледже № 8 имени Павлова. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, мероприятие проходило в рамках проекта «Сто дорог — одна твоя».

— Учащиеся ознакомились с актуальными образовательными маршрутами, высокотехнологичным оборудованием, возможностями профессионального обучения, а также узнали, чем занимается специалист-радиотехник, — отметили в администрации школы.

Кроме того, ребятам рассказали, какими профессиональными компетенциями должен обладать радиотехник. (вт)