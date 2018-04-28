В школе №1236 состоялась конференция проектных и учебно-исследовательских работ

Общешкольная конференция проектных и учебно-исследовательских работ обучающихся состоялась на минувшей неделе в образовательном комплексе № 1236.

— В конференции приняли участие 103 ученика и 53 учителя. Проектные и учебно-исследовательские работы были представлены по следующимьнаправлениям: гуманитарное, медико-биологическое, инженерное и научно-технологическое. Все работы оценивались квалифицированными жюри, -сообщили в администрации школы.

Всего в рамках конференции было представлено 40 проектных и 26 учебно— исследовательских работ. (то)