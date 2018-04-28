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«Школа Глория» включилась в проект «Московское долголетие»
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«Школа Глория» включилась в проект «Московское долголетие» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
«Школа Глория» активно включилась в «Активное долголетие», став одной из районных площадок, где реализуется программа. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Это пилотный проект мэра столицы Сергея Собянина, направленный на повышение качества жизни людей старшего поколения, которых на территории столицы сегодня проживает больше трех миллионов. В двух зданиях нашей школы — в корпусах № 2 и № 11 — в рамках проекта проводят занятия по компьютерной грамотности, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что это направление традиционно вызывает наибольший интерес у пожилых жителей столицы. (вт)
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