«Школа Глория» включилась в проект «Московское долголетие»

«Школа Глория» активно включилась в «Активное долголетие», став одной из районных площадок, где реализуется программа. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Это пилотный проект мэра столицы Сергея Собянина , направленный на повышение качества жизни людей старшего поколения, которых на территории столицы сегодня проживает больше трех миллионов. В двух зданиях нашей школы — в корпусах № 2 и № 11 — в рамках проекта проводят занятия по компьютерной грамотности, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что это направление традиционно вызывает наибольший интерес у пожилых жителей столицы. (вт)