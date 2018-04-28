Школьники из Бабушкинского стали призерами конкурса «Мастерская сказки — 2018»

Ученики 2 «Г» класса ГБОУ «Школа № 1095» стали победителями, а ученики 1 «Г» класса — призёрами городского конкурса научно-технического и декоративно-прикладного творчества «Мастерская сказки», проводимого в рамках Городского фестиваля научно-технического творчества молодёжи «Образование. Наука. Производство».

Цель конкурса — способствовать развитию научно-технического и декоративно-прикладного творчества, изучению и сохранению ремёсел и других народных видов деятельности через приобщение к былинам и сказкам народов России , сказкам советских и российских писателей.

По словам педагогов, дети очень рады занятым местам и планируют участвовать в следующих фестивалях по мотивам сказок. (ео)