Наряды для современной Золушки создали третьеклассники из Отрадного

Ученики 3 «Ж» класса школы № 950 в минувший вторник, 24 апреля, приняли участие в квесте «Золушка», который провели для них преподаватели и студенты факультета «Дизайн» Первого московского образовательного комплекса. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В рамках прохождения квеста девочки создали наряд для современной Золушки, а мальчики попробовали себя в роли архитекторов и спроектировали замок. В завершение мероприятия состоялось дефиле, где дети при помощи аксессуаров, придумали свой авторский образ, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что квест проходил в рамках проекта «Карьерный навигатор: масштаб город» и профориентационных мероприятий для младших школьников «Путешествие в Город мастеров». (вт)