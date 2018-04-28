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Наряды для современной Золушки создали третьеклассники из Отрадного
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Наряды для современной Золушки создали третьеклассники из Отрадного 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученики 3 «Ж» класса школы № 950 в минувший вторник, 24 апреля, приняли участие в квесте «Золушка», который провели для них преподаватели и студенты факультета «Дизайн» Первого московского образовательного комплекса. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В рамках прохождения квеста девочки создали наряд для современной Золушки, а мальчики попробовали себя в роли архитекторов и спроектировали замок. В завершение мероприятия состоялось дефиле, где дети при помощи аксессуаров, придумали свой авторский образ, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что квест проходил в рамках проекта «Карьерный навигатор: масштаб город» и профориентационных мероприятий для младших школьников «Путешествие в Город мастеров». (вт)
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