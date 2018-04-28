Ученики школы №1296 Восточного Дегунина прошли обучение в детском технопарке «Абстракт»

Воспитанники школы № 1296 в Восточном Дегунине прошли обучение в детском технопарке «Абстракт» по направлению «Дизайн и архитектура». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения. Курс состоялся в рамках программы «Учебный день в технопарке».

— Наша школа дает обучающимся много возможностей для саморазвития, — рассказал представитель администрации. — В первый день ребята узнали о самых ярких современных архитектурных сооружениях, а затем разделились на группы, каждая из которых продолжила творческую работу со своим преподавателем. В течение курса ребятам нужно было создать архитектурный проект по развитию своей школы и прилегающей к ней территории.

Напоминаем, школа № 1296 находится по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)