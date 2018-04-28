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В районе открылся молодежный клуб Русского географического общества
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В районе открылся молодежный клуб Русского географического общества 

Каховка 36 минут назад
Фото: Каховка
26 апреля в школе № 536 прошло торжественное открытие Молодежного клуба Русского географического общества.
В четверг состоялось торжественное открытие Молодежного Клуба Русского Географического Общества в школе № 536. Участники мероприятия познакомились с историей Русского географического общества (РГО), узнали о том, что такое Молодежный клуб РГО, какие события будут проводиться его активистами, какие цели и задачи стоят перед участниками клуба. В организации мероприятия участвовали не только учащиеся, но и учителя школы.
Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» — это одно из старейших географических обществ мира, которое объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей и всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению её природных богатств.
Цель клуба — изучение молодежью географии своей страны.
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