В районе открылся молодежный клуб Русского географического общества

26 апреля в школе № 536 прошло торжественное открытие Молодежного клуба Русского географического общества

В четверг состоялось торжественное открытие Молодежного Клуба Русского Географического Общества в школе № 536. Участники мероприятия познакомились с историей Русского географического общества (РГО), узнали о том, что такое Молодежный клуб РГО, какие события будут проводиться его активистами, какие цели и задачи стоят перед участниками клуба. В организации мероприятия участвовали не только учащиеся, но и учителя школы.

Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» — это одно из старейших географических обществ мира, которое объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей и всех, кто стремится узнавать новое о России , кто готов помогать сохранению её природных богатств.

Цель клуба — изучение молодежью географии своей страны.