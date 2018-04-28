В Калининграде объявили о подготовке баскетбольных судей

Мой Калининград . В Калининграде пройдет Школа по подготовке судей баскетбола.

В программу обучения, с 5 по 13 мая, войдут теоретические и практические занятия по правилам баскетбола и судейству:

К обучению приглашаются учащиеся старших классов и молодые педагоги от 15 до 25 лет, желающие изучить правила баскетбола и судейства, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 28 апреля 2018 года, в пресс-службе городской администрации.

Организатор Школы: Федерация баскетбола Калининградской области при поддержке БФУ имени И. Канта.

Обучение — бесплатное. Количество мест ограничено.