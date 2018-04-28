Российский университет транспорта посетила делегация из Испании

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Испания Игнасио Ибаньес Рубио на днях посетил Российский университет транспорта (МИИТ). В составе делегации посольства Испании был также атташе по вопросам образования Хосе Аурелио Льянеса Вильануэва.

Во время встречи делегации с проректором МИИТ Владимиром Глазковым испанским гостям была представлена презентация, в ходе которой гости познакомились с историей ведущего транспортного вуза России , структурой, направлениями обучения и международной деятельностью МИИТ. Владимир Глазков рассказал о сотрудничестве Российского университета транспорта с Мадридским политехническим университетом, в том числе в рамках программы «Эразмус плюс», а также с ведущими транспортными компаниями Испании — ADIF и RENFE.

Игнасио Ибаньес Рубио ознакомился с учебно-лабораторной базой и музеем университета, а также прочел лекцию для студентов, в ходе которой рассказал о транспортной системе Испании, строительстве высокоскоростных железных дорог в стране и работе метрополитенов в крупнейших городах Испании. По завершении встречи студенты задали гостям различные вопросы. (то)