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Российский университет транспорта посетила делегация из Испании
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Российский университет транспорта посетила делегация из Испании 

Управа района Марьина роща 53 минуты назад
Фото: Управа района Марьина роща
Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Испания Игнасио Ибаньес Рубио на днях посетил Российский университет транспорта (МИИТ). В составе делегации посольства Испании был также атташе по вопросам образования Хосе Аурелио Льянеса Вильануэва.
Во время встречи делегации с проректором МИИТ Владимиром Глазковым испанским гостям была представлена презентация, в ходе которой гости познакомились с историей ведущего транспортного вуза России, структурой, направлениями обучения и международной деятельностью МИИТ. Владимир Глазков рассказал о сотрудничестве Российского университета транспорта с Мадридским политехническим университетом, в том числе в рамках программы «Эразмус плюс», а также с ведущими транспортными компаниями Испании — ADIF и RENFE.
Игнасио Ибаньес Рубио ознакомился с учебно-лабораторной базой и музеем университета, а также прочел лекцию для студентов, в ходе которой рассказал о транспортной системе Испании, строительстве высокоскоростных железных дорог в стране и работе метрополитенов в крупнейших городах Испании. По завершении встречи студенты задали гостям различные вопросы. (то)
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