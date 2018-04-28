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На территории МГУ уничтожили незаконную свалку
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На территории МГУ уничтожили незаконную свалку 

BFM.RU 22 минуты назад
Фото: MosDay.ru
В Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) заявили, что незаконная свалка и приспособления для сжигания мусора за зданием Фундаментальной библиотеки разрушены спецтехникой, а территорию поставили под охрану.
Ранее стало известно, что столичная прокуратура внесла представление ректору МГУ Виктору Садовничему из-за этой ситуации. В сообщении прокуратуры отмечается, что территория была предоставлена МГУ в бессрочное пользование, университет «допустил нецелевое использование земельного участка».
В МГУ РИА Новости отметили, что руководство вуза инициировало проверку сразу после обращений об этом. Второго апреля свалка была ликвидирована.
Как отмечает вуз, земля, на которой располагалась свалка, была захвачена, на ней самовольно построили гаражи. Они должны быть снесены за счет средств автовладельцев.
«Московский университет проинформировал владельцев незаконных построек о необходимости их сноса в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в пресс-службе.
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