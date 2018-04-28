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Школьникам из Лосинки рассказали о правилах поведения на железной дороге
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Школьникам из Лосинки рассказали о правилах поведения на железной дороге 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Лекция «РЖД предупреждает» прошла в одном из структурных подразделений школы № 1381 Лосиноостровского района на текущей неделе. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
— Проводила лекцию старший инспектор НПДН ЛПП на станции Лосиноостровская линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская. Ребята посмотрели фильм «Поездка ценою в жизнь», — рассказали в школе.
Школьникам также рассказали, что нарушения правил безопасности на железной дороге наказываются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, и привели примеры случаев, когда подростки получали серьезные травмы при попытках развлечься при помощи «зацеперства».
Слушателями лекции стали ученики восьмых классов. (иб)
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