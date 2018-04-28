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Работу восьмиклассницы из Сокола отметили на городском экологическом фестивале
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Работу восьмиклассницы из Сокола отметили на городском экологическом фестивале 

Управа района Сокол города Москвы 50 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Ученица школы №1252, расположенной на Соколе, победила на Третьем Городском экологическом фестивале «Бережем планету вместе». Конкурс был рассчитан на тех ребят, которые изучают испанский в качестве первого или второго иностранного языка.
— Победу на фестивале, прошедшем в московском парке Зарядье, одержала воспитанница Юлии Евгеньевны Заруцкой, учащаяся восьмого класса школы имени Сервантеса, блестяще защитившая научно-исследовательскую работу на тему «Биологическая важность ходьбы», — пояснили в администрации школы №1252.
Одним из тематических направлений фестиваля является конкурс экологических проектов «Школа за экологию: учись быть ответственным!», в котором участвовала и восьмиклассница из Сокола. В задачу школьников вошло исследование экологической ситуации, по итогам которого дети выдвинули конкретные идеи и провели акции, направленные на улучшение экологической ситуации и привлечение внимания общественности к вопросам экологии. (ео)
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