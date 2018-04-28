Школьники из Куркина успешно представили на уровне города патриотический проект

Ученики школы № 2005 района Куркино успешно выступили на городском конкурсе «75 лет Сталинградской битве» и одержали победу, представив проект «Огонь, вода и Сталинград!»

Как рассказала руководитель проекта, педагог Ольга Болотских, в основу проекта легла реальная история из летописи «Бессмертного полка» школы № 2005.

— Прадед ученика нашей школы Егора Кондратьева Степан Оганесян служил юнгой на корабле, который доставлял снаряды, продукты на правый берег Волги, а обратно увозил сотни раненых, — пояснила она.

Напомним, что конкурс проектов состоялся на базе ГБПОУ «Воробьевы горы». (ск)