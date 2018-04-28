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Школьники из Куркина успешно представили на уровне города патриотический проект
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Школьники из Куркина успешно представили на уровне города патриотический проект 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Ученики школы № 2005 района Куркино успешно выступили на городском конкурсе «75 лет Сталинградской битве» и одержали победу, представив проект «Огонь, вода и Сталинград!»
Как рассказала руководитель проекта, педагог Ольга Болотских, в основу проекта легла реальная история из летописи «Бессмертного полка» школы № 2005.
— Прадед ученика нашей школы Егора Кондратьева Степан Оганесян служил юнгой на корабле, который доставлял снаряды, продукты на правый берег Волги, а обратно увозил сотни раненых, — пояснила она.
Напомним, что конкурс проектов состоялся на базе ГБПОУ «Воробьевы горы». (ск)
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