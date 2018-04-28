Авиационный вуз на Соколе расширяет своё участие в программах российско-китайского сотрудничества

Московский авиационный институт на Соколе расширил своё участие в программах китайско-российского межрегионального сотрудничества и обмена. В городе Циндао представители МАИ провели переговоры, подписали соглашение о сотрудничестве, а также стали участниками открытия Китайско-российского инновационного парка межрегионального сотрудничества, сообщает пресс-служба вуза.

«Проректор по стратегическому развитию Александр Шемяков и начальник Управления международной деятельности Ольга Погосян провели переговоры с представителями Циндаоского научно-технического университета. МАИ и ЦНТУ заключили соглашение о формировании и реализации совместных образовательных программ», — говорится в сообщении на официальном сайте университета на Соколе.

Подписанный договор включает в себя как совместную подготовку бакалавров и магистров, так и программы дополнительного профессионального образования. (ео)