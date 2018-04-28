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Теология в вузах — и экстремизм долой?
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Теология в вузах — и экстремизм долой? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Обозреватель Sobesednik.ru — о предложении ввести курс теологии в программы вузов как метод защиты от экстремизма.
РПЦ выступает за преподавание теологических дисциплин в учреждениях высшего образования. Это, по мнению представителей церкви, поможет защитить студентов — уже довольно взрослых людей — от радикальных идей. Ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Иларион на съезде Российского союза ректоров высказал мнение, что немало есть и таких, кто пропитан идеями ваххабизма и исламизма — но с оговоркой, что религиозных террористов не бывает, а есть лишь те, кто в действительности только прикрывает злодеяния религиозной риторикой, сообщает Newsru.com со ссылкой на «Интерфакс».
Складывается ощущение: в среднюю школу религия проникла, теперь такую науку могут ввести и в число необходимых для получения высшего образования. Осталась, видимо, страсть к внедрению какой-либо идеологии.
Для религии как любого в своём виде культа есть специально отведённые места, а ее истоки лежат в семье. «Преподавать» ее что в школе, что в вузах, пусть и виде науки, представляется, наверно, чрезмерным… Хотя, надо сказать, теология как наука уже признана, и в Высшей аттестационной комиссии в прошлом году уже прошла первая защита диссертации.
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