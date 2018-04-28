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Школьники из Текстильщиков приняли участие в экскурсии по булгаковской Москве
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Школьники из Текстильщиков приняли участие в экскурсии по булгаковской Москве 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Воспитанники школы №654 имени Фридмана, которая находится в районе Текстильщики, прошли с экскурсией по булгаковским местам Москвы. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Началось наше путешествие с Триумфальной площади, откуда открывается прекрасный вид на Большую Садовую. Далее мы увидели купол театра «Варьете», «нехорошую квартиру», зеркало Патриарших в лучах угасающего заката, переулок, в котором Маргарита спросила у Мастера: «Вам нравятся мои цветы?». Школьники погрузились в атмосферу романа на целых три часа, — добавил представитель школы.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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