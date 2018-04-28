Юные жители Некрасовки попробовали свои силы в «Зеленой» олимпиаде

Ученики 8 «В» класса школы № 2089 района Некрасовка в четверг, 26 апреля, приняли участие в межрайонном этапе XXXIII «Зеленой» олимпиады юных экологов и натуралистов. Олимпиада проходила в школе № 1420.

«Ребята ответили на вопросы, которые были сгруппированы по станциям: «Зоология и экология беспозвоночных животных», «Зоология и экология позвоночных животных», «Морфология и систематика растений», «Практическая экология», «Экспедиционное дело», — говорится на сайте учреждения.

Отмечается, что мероприятие прошло на высшем уровне, а все участники остались довольны. (вт)