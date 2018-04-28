Ещё
Юные жители Некрасовки попробовали свои силы в «Зеленой» олимпиаде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юные жители Некрасовки попробовали свои силы в «Зеленой» олимпиаде 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Ученики 8 «В» класса школы № 2089 района Некрасовка в четверг, 26 апреля, приняли участие в межрайонном этапе XXXIII «Зеленой» олимпиады юных экологов и натуралистов. Олимпиада проходила в школе № 1420.
«Ребята ответили на вопросы, которые были сгруппированы по станциям: «Зоология и экология беспозвоночных животных», «Зоология и экология позвоночных животных», «Морфология и систематика растений», «Практическая экология», «Экспедиционное дело», — говорится на сайте учреждения.
Отмечается, что мероприятие прошло на высшем уровне, а все участники остались довольны. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
Первый выпуск школьной газеты подготовили ученики школы №2048 района Некрасовка В школе на Липчанского побывала делегация из Ростова-на-Дону В школе на 1-й Вольской провели Дни экологии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян304
Лавров сделал заявление года147
Российских моряков запугали украинскими пиратами131
Анонсировано повышение пенсионного возраста672
Известный режиссер разбился в ДТП21
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение