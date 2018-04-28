Педагоги из Войковского приняли участие в образовательных семинарах и практикумах

Учителя школы №2099 Войковского посетили Педагогический марафон учебных предметов с целью повышения квалификации. Как сообщили в администрации школы, мероприятие проводил издательский дом «Первое сентября». Марафон известен в профессиональной среде: каждый год его посещают более 10 тысяч педагогов Москвы Московской области и других регионов России

— Недаром говорится, что для того, чтобы воспитывать детей, необходимо прежде всего воспитать себя. Да и наука не стоит на месте, появляются новые технологии, пересматриваются фундаментальные концепции, происходят новые открытия в различных областях знания, — сообщили в администрации школы. — На марафоне педагоги смогли посетить ежедневные семинары, практикумы и мастер-классы по всем предметам и направлениям школьной жизни.

Все участники получили сертификаты об участии в мероприятии. (ео)