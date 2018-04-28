Ещё
Педагоги из Войковского приняли участие в образовательных семинарах и практикумах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Педагоги из Войковского приняли участие в образовательных семинарах и практикумах 

Управа района Войковский 24 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
Учителя школы №2099 Войковского посетили Педагогический марафон учебных предметов с целью повышения квалификации. Как сообщили в администрации школы, мероприятие проводил издательский дом «Первое сентября». Марафон известен в профессиональной среде: каждый год его посещают более 10 тысяч педагогов Москвы, Московской области и других регионов России.
— Недаром говорится, что для того, чтобы воспитывать детей, необходимо прежде всего воспитать себя. Да и наука не стоит на месте, появляются новые технологии, пересматриваются фундаментальные концепции, происходят новые открытия в различных областях знания, — сообщили в администрации школы. — На марафоне педагоги смогли посетить ежедневные семинары, практикумы и мастер-классы по всем предметам и направлениям школьной жизни.
Все участники получили сертификаты об участии в мероприятии. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
О книгах-юбилярах этого года рассказали юным жителям Войковского Школьники из Войковского приняли участие в военном квесте Территорию школы №744 Войковского привели в порядок в рамках субботников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян172
Анонсировано повышение пенсионного возраста436
Известный режиссер разбился в ДТП9
Лавров сделал заявление года116
Медведев высказался об уходе на отдых254
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение