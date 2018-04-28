Участники олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» из Войковского более 70 раз побывали в столичных музеях

В текущем учебном году воспитанники школы №2099 Войковского района 74 раза посетили музеи Москвы , дважды побывали в усадьбах и 29 раз прогулялись в парках, выполняя увлекательные задания олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» — интереснейшее интеллектуальное соревнование, в ходе которого юные москвичи пытливо и любознательно познают столицу и активно используют социокультурные ресурсы города в обучении, — говорится в материале. — Мы с огромным удовлетворением поздравляем десятерых победителей и трех призеров нашей школы».

Как уточнили представители школы, самый ценный результат участия в олимпиаде — новые впечатления и интересные встречи. (ео)